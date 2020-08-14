В Правдинском районе волонтеры проведут субботник в кирхе Домнау

Кирха в Домново носит статус объекта культурного наследия регионального значения. Фото: Instagram.com

Заключительный этап уборки первого этажа кирхи в Домново Правдинского района состоится в воскресенье, 16 августа, в 11:00. Об этом сообщают организаторы субботника.

Во время предыдущих уборок волонтерам удалось загрузить весь крупный и мелкий бытовой мусор, гнилое зерно и остатки досок в мешки. Теперь главная задача состоит в том, чтобы мешки загрузить в прицеп, который предоставит местная администрация.

«Очень нужны сильные мужчины: мешки довольно тяжелые. Плюс, у девушек будет другая по-своему кропотливая работа: паутина. Застарелая, почерневшая от времени, она покрывает стены и не дает в полной мере увидеть и без того скрытые следы прошлого», - пишет организатор субботника на своей страничке в Инстаграме.

Отметим, кирха в Домново носит статус объекта культурного наследия регионального значения.