В Роспотребнадзоре сообщили, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

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В Калининградской области за сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, почти половина новых случаев – шесть, зарегистрировано в Калининграде. По два случая выявлено в Балтийском и Гурьевском городских округах, по одному - в Советском, Светлогорском и Багратионовском городских округах.

Среди заболевших три студента (курсанта), два сотрудника правоохранительных органов и семейная пара, вернувшаяся из туристической поездки в Новгород и Москву. Также коронавирус был выявлен у рентген-лаборанта медорганизации, продавца продуктовой палатки, неработающей, которая вернулась со свадьбы родственника в Волгограде, пенсионера, молодого мужчину при оформлении на работу и одного работающего в организации.

Всего в области по состоянию на пятницу, 14 августа, зарегистрировано 3078 заболевших.