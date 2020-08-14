Алиханов выделил 14,5 млн на ремонт пострадавшего от пожара детдома в Зеленоградске

. Фото: Пресс-служба управления МЧС по Калининградской области

Региональное правительство выделило 14,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации и ремонт Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наш дом» на улице Октябрьской,7. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Пожар в Центре произошел в ночь на 21 июня. Пламя охватило чердак в трехэтажной кирпичной пристройке спортзала. В результате пожара выгорело чердачное помещение, сгорела и обрушилась кровля из металлочерепицы на площади 400 кв.м.

Спальный корпус, учебные помещения центра не пострадали. Из Центра ночью был эвакуирован 101 ребенок.