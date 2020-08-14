В правительстве области сообщили, какой бизнес планируют открывать безработные, получившие субсидии

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Гранты в размере 50 тысяч рублей для самозанятых ввели в Калининградской области в апреле в качестве одной из мер поддержки в условиях пандемии коронавируса. Воспользоваться этой мерой поддержки могли жители региона, зарегистрированные в органах службы занятости в качестве ищущих работу и безработные.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве социальной политики, на получение поддержки претендовали более 900 безработных, выплаты получил 561 заявитель. Всего им было выделено более 28 млн рублей.

«Большинство заявителей планируют оказывать косметические и парикмахерские услуги. Эту сферу деятельности при оформлении выплат указали 128 человек. Ещё 90 получателей субсидии выбрали категорию «предоставление прочих видов услуг», 65 – собственное производство», - отметили в министерстве.

Также поддержку получили такие направления, как услуги в сфере дополнительного образования, строительство и ремонт, консалтинговые услуги, прокат, аренда и управление движимым и недвижимым имуществом, дизайн и архитектура, торговля, реклама, SMM и маркетинг, ремонт хозяйственно-бытовых предметов, грузовые и пассажирские перевозки, организация досуга и развлечений, сельское хозяйство, деятельность в области искусств, информационные технологии, общепит, техобслуживание и ремонт автотранспорта.