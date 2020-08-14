Видеосервис Wink покажет в прямом эфире оперу «Капулетти и Монтекки»

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Постановка пройдет в рамках IX Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера — всем», где будут представлены шедевры оперной классики. Мероприятие, генеральным партнером которого выступает компания «Ростелеком», пройдет под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга с 8 по 22 августа.

- Мы рады поддержать такое крупное и значимое для Санкт-Петербурга культурное мероприятие, — сказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Антон Годовиков. - Сложившаяся ситуация не дала возможности провести фестиваль в его традиционном формате, но в то же время благодаря современным технологиям десятки миллионов россиян смогут насладится шедевром классической музыкальной культуры. Сегодня благодаря сервису Wink опера точно будет доступна всем.

Дирижировать симфоническим оркестром «Северная Симфония» будет всемирно известный Фабио Мастранджело — музыкальный руководитель фестиваля «Опера — всем». Режиссер-постановщик оперы — Дмитрий Отяковский.

- Музыкальная трагедия “Капулетти и Монтекки” развернется на площади Растрелли на фоне Смольного собора, архитектура которого напоминает об Италии, где происходит действие сюжета. Собор впервые станет декорацией для оперного спектакля фестиваля, — сказала директор театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак. - Это редкий и малоизвестный спектакль, который, несомненно, достоин внимания зрителей. Поэтому мы очень рады, что он будет идти в прямом эфире и его смогут увидеть жители всей страны.

Спектакль можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала «Всё ТВ» бесплатно. Начало в 17:00. Все желающие также смогут пересмотреть постановку — видеозапись будет размещена в Wink в свободном доступе.