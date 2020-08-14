В Калининграде возобновились рейды по проверке масочного режима в транспорте

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В Калининграде возобновились рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Чиновники напоминают, что несмотря на некоторое смягчение противоэпидемических мер в регионе, в общественном транспорте сохраняется масочный режим.

«Каждый автобус, трамвай и троллейбус в обязательном порядке проходит полную санитарно-дезинфекционную обработку, персоналу выдают маски и одноразовые перчатки, в их обязанности вменена обработка салонов, которую проводят на конечных остановочных пунктах», - заявили в пресс-службе мэрии.

Что касается пассажиров автобусов, проверка показала, что большинство из них надевают маски. Хуже дела обстоят в маршрутках.

«Калининградцам и гостям города стоит помнить, что перевозчик имеет право не оказывать услугу, гражданину, не соблюдающему масочный режим», - заявили в администрации.

Напомним, за сутки в Калининградской области было выявлено 13 новых случаев коронавируса, шесть из них - в Калининграде.