Пьяный калининградец, который убил своего пассажира, отправится на поселение

Гурьевский районный суд вынес решение по уголовному делу о ДТП с фатальным исходом, имевшем место весной прошлого года недалеко от поселка Голубево.

Поздним вечером 17 марта пьяный и не имевший водительских прав мужчина за рулем автомобиля марки «Мазда», разогнавшись до скорости 90 км/ч, на прямом участке шоссе Калининград – Мамоново не справился с управлением и вылетел на правую обочину, а затем врезался в придорожное дерево.

Сам виновник аварии выжил, зато его пассажир, сидевший рядом, от полученных травм скончался на месте происшествия. А еще один, находившийся на заднем сиденье, получил тяжелые повреждения.

- Подсудимый не оспаривал факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе суда. – Но утверждал, что скоростной режим не нарушал. В содеянном он раскаялся.

Кроме раскаяния и частичного признания вины смягчающим обстоятельством посчитали наличие у лихача малолетнего ребенка. А также действия, направленные на заглаживание причиненного потерпевшему вреда. Осужденному предстоит провести 4 года и 6 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Лучше поздно, чем никогда.