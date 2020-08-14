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На ул. Ялтинской в Калининграде мотоциклист сбил пешехода

Женщину госпитализировали
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В пятницу днем на улице Ялтинской в Калининграде сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

52-летний водитель мотоцикла «Ямаха» сбил 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована. По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. УГИБДД призывает пешеходов быть максимально внимательными и переходить дорогу только в установленных для этого местах.

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