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На Куршской косе волонтеры заготовили более двух тысяч веников для лосей

Всего оборудовано 16 навесов, куда любят приходить копытные
Александр КатерушаАлександр КатерушаАлександрКатеруша
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Группа волонтеров серебряного возраста из Немана в нацпарке.

Группа волонтеров серебряного возраста из Немана в нацпарке.

Фото: Нацпарк «Куршская коса»

В национальном парке «Куршская коса» завершается сезон заготовки рябиновых веников для копытных животных. В пятницу, 14 августа, в парке работала группа волонтеров серебряного возраста из Немана – навязали более 500 веников.

Как сообщает пресс-служба нацпарка, всего в течение июля-августа заготовлено более двух тысяч веников – они позволят косулям, оленям и лосям пережить будущую зиму.

На косе оборудовано 16 навесов, куда любят приходить копытные. Кстати, посмотреть, как выглядят такие биотехнические площадки и узнать о диких зверях косы можно в Королевском бору (6,6 км от Зеленоградска).

Живой уголок