На месте перехватывающей парковки к ЧМ-2018 в Калининграде построят жилой комплекс

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Архитектурно-градостроительный совет одобрил строительство жилого комплекса на территории бывшей перехватывающей парковки, оборудованной к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На территории площадью 21 гектар в границах улицы Молодая Гвардия и бульвар Снегова помимо жилой застройки появится также детский образовательный кластер: школа и детский сад.

Жилой комплекс с переменной этажностью от 9 до 14 этажей будет состоять из пяти домов.

«Застройщику рекомендовано внедрить систему «Безопасный город» и при «демонстрации» следующих этапов развития квартала более детально представить развитие транспортной инфраструктуры и благоустройства общественных территорий между комплексами», - отметили в пресс-службе правительства.