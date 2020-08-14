Калининградский спортсмен стал чемпионом России по уличному баскетболу

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве прошел чемпионат страны по баскетболу FIBA3x3. В них приняли участие лучшие команды отечественного стритбола – 12 мужских и 6 женских.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в составе команды «Гагарин» одним из лидеров был воспитанник калининградского баскетбола, уроженец Гусева и экс-игрок сборной Балтийского федерального университета Станислав Шаров.

Подопечные Дмитрия Зимина выиграли пять матчей из пяти, попутно установив рекорд чемпионатов России, обыграв «Банкиров» из Казани со счётом 22:2. В решающей встрече победили команду «Три звёздочки», зафиксировав на табло цифры 21:12.

Отметим, что недавно Станислав Шаров, Даниил Абрамовский, Александр Зуев и Дмитрий Чебуркин прошли новый просмотр в главную команду страны и рассматриваются в числе кандидатов на участие в следующих Олимпийских играх, перенесённых с 2020 на 2021 год.