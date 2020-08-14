Калининградец разбил машину нового сожителя своей бывшей жены

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Житель Знаменска повредил автомобиль возлюбленного своей бывшей жены. Обэтом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Советской в Знаменске. 33-летний мужчина случайно встретился с новым возлюбленным своей экс-супруги.

«Между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник решил навредить машину соперника. С помощью кулаков разбил заднее стекло на автомобиле Great Wall, а потом скрылся с места происшествия. По предварительным данным, ущерб составил 5 тысяч рублей», - сообщили в полиции.

Мужчина уже сознался в совершённом преступлении, на него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.