Леса Балтийской косы также закрыли для посещений

. Фото: "Вестник Балтийска"

С пятницы, 14 августа, закрываются леса в Балтийском городском округе. В течение нескольких недель их будут обследовать саперы на предмет обнаружения боеприпасов времен войны. В леса запрещен въезд на автомобилях, разведение костров, лесные дороги будут патрулироваться.

- Патрулирование организовано силами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балтийскому и Светловскому городским округам, районным отделом полиции, добровольной пожарной дружиной и сотрудниками администрации округа, - сообщила муниципальная газета "Вестник Балтийска".

Как сообщили в администрации городского округа, запрет на посещение лесов касается и Балтийской косы.

Напомним, ограничительные меры были приняты после ЧП в лесу возле поселка Павлова. В палаточном лагере развели костер, из-за чего взрывом поранило двух детей. Один из пострадавших сейчас проходит лечение в Санкт-Петербурге.