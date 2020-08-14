Бюджет Калининграда недополучил имущественных налогов на 920 млн рублей

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Бюджет Калининграда по состоянию на 1 июля недополучил имущественных налогов на 920,5 млн рублей и это «огорчает». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Важно понимать, что многие собираемые налоги остаются в регионе и идут исключительно на местные нужды. Часть этих средств становится той долей муниципалитета, что необходима для получения софинансирования по нацпроектам и госпрограммам, например, на строительство школ и детских садов, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии. - Например, только за 2019 год в Калининграде с учетом средств налогоплательщиков приведено в порядок 9 км дорог; благоустроены 2 парка и 3 сквера; открыто 2 спортивных площадки».

В мэрии добавили, что горожане могут также гордиться, что их налоги стали частью средств, на которые построены самая красивая и современная в регионе школа на ул. Аксакова и три новых корпуса детских садов.