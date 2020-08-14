Водитель ГТРК "Калининград" умер во время съемок репортажа о поиске пропавших грибников

Трагедия случилась у наших коллег из ГТРК "Калининград". Как сообщил портал "Клопс.Ru" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах региона, в пятницу во время съемок в Гвардейском городском округе скончался водитель телекомпании.

Как сообщается, 14 августа бригада телевизионщиков выехала в поселок Лунино, чтобы сделать репортаж об учениях по поиску заблудившихся грибников. 58-летний водитель ждал корреспондентов в автомобиле. Когда журналисты вернулись из лесного массива, мужчина был уже мертв.

- Никто сразу не понял, что случилось - он сидел за рулем, двери были нараспашку открыты, в салоне играло радио, автомобиль стоял в тени, - цитирует "Клопс" одного из очевидцев.

На место трагедии прибыли сотрудники Следственного комитета. Проводится проверка обстоятельств происшествия. Предварительная причина смерти - инфаркт.