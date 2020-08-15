На трассе Черняховск-Липовка опрокинулась фура

Процесс эвакуации фуры Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининградской области очередное ДТП с участием грузового авто. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов калининградской области, на этот раз фура опрокинулась на трассе Черняховск-Липовка в пятницу 14 августа. На опубликованное видео попал уже момент эвакуации, для которой потребовался подъемный кран.

Напомним, что за последний месяц это уже не первое ДТП с опрокидыванием грузовика. Так 6 августа в районе поселка Грачевка Светлогорского района опрокинулся в придорожный кювет бетоновоз, а вечером 25 июля еще более масштабное ДТП случилось на улице 4-й Большой Окружной.Тогда тепловоз сбил грузовик, и с рельсов сошли несколько вагонов.