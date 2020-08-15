В Калининграде на улице Ялтинской мотоциклист сбил женщину

Место происшествия Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде днем 14 августа произошло очередное ДТП с участием мотоциклиста. В районе 14:00 мотоцикл «Ямаха» под управлением 52-летнего водителя двигался по улице Ялтинской и сбил 50-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте.

На место происшествия оперативно прибыл экипаж ГИБДД и скорая медицинская помощь - пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована в медицинское учреждение.

По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.