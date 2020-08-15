В Калининграде спасатели вытащили человека из перевернувшегося авто

В ночь с 14 на 15 августа на окраине Калининграда произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль опрокинулся в кювет. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал об аварии на улице Большая Окружная поступил в Центр управления в кризисных ситуациях примерно в час ночи.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным, - уточняют в пресс-службе. - Спасен 1 человек. На место дорожно-транспортного происшествия выезжали спасатели Калининградского поисково-спасательного отряда – филиала Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 4 человек и 1 единицы техники.