Марат Хуснуллин - калининградцам: Вы живете в Европе, у вас и обеспеченность должна быть как в Европе

Марат Хуснуллин (слева) и Антон Алиханов Фото: Правительство Калининградской области

Калининградскую область в ходе рабочей поездки посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Федеральный чиновник отметил высокие темпы жилищного строительства в регионе.

- Калининград является одним из лидеров в стране по жилищному строительству в переводе на душу населения, - заявил Хуснуллин. - Считаю, что это потенциал для точки роста и для того, чтобы люди могли улучшить свои жилищные условия. Вы живете в Европе, у вас и обеспеченность должны быть как в Европе. А в Европе сегодня почти 40 метров квадратных на человека обеспеченность, то есть, есть, к чему стремиться.

Зампред правительства РФ отметил также высокие темпы, набранные строителями жилья.