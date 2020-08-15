Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Марат Хуснуллин: Только часть строительства музейного комплекса на Октябрьском острове идет по графику

Зампред правительства РФ сообщил, что весь комплекс заработает в 2023 году
Иван МарковИванМарков
КомментироватьОставить комментарий
Строительство музейного комплекса на острове

Строительство музейного комплекса на острове

Фото: Правительство Калининградской области

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, приехавший в пятницу 14 августа с рабочим визитом в Калининград, рассказал о ходе строительства музейного комплекса на острове Октябрьский. По его словам, только часть стройки идет по графику.

- Часть проекта идет в графике, и уже в 2021 году жители города получат определенный набор объектов, - пояснил Хуснуллин. - Но по остальной части нужно принять еще ряд решений. Я думаю, что в 2023 году мы все эти объемы работ завершим.

Несмотря на отставание по графикам, зампред остался доволен увиденным.

- Считаю, что для города, конечно, появление своего оперного театра и выставочного комплекса Третьяковской галереи будет прекрасным подарком, это будет такой точкой притяжения. Территория сделана на очень хорошем уровне, хорошо благоустроена рядом со спортивным комплексом. Вообще это очень перспективный проект. Вообще все, что я посмотрел, мне очень нравится, - добавил чиновник.