В Калининградской области за сутки подтверждено 20 случаев коронавирусной инфекции

Всего за сутки 20 заболевших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 20 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией, нарастающим итогом зарегистрировано 3098 заболевших.

- У девяти человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, у десятерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, а также при профилактическом обследовании, - пояснили в штабе.

Также стало известно, что среди заболевших трое детей до 18 лет.