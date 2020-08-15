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Коронавирус Covid-19

В Калининградской области за сутки подтверждено 20 случаев коронавирусной инфекции

Среди заболевших трое детей до 18 лет
Иван МарковИванМарков
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Всего за сутки 20 заболевших

Всего за сутки 20 заболевших

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 20 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией, нарастающим итогом зарегистрировано 3098 заболевших.

- У девяти человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у одного диагностирована пневмония, у десятерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, а также при профилактическом обследовании, - пояснили в штабе.

Также стало известно, что среди заболевших трое детей до 18 лет.