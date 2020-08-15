В Калининградской области коронавирусом заразились два медика, фармацевт и продавец торговой палатки

Всего заразились за сутки 20 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки, по данным оперштаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, заразились 20 человек. Из них трое детей до 18 лет (все трое находились в контакте с заболевшими родственниками). Кроме того:

- десять сотрудников промышленных предприятий и иных учреждений;

- двое медицинских работников;

- фармацевт;

- продавец торговой палатки;

- неработающая калининградка (контакт с заболевшим родственником);

- двое пенсионеров (в том числе один выявлен активно при трудоустройстве на работу);

- приезжий из Новокузнецка, находившийся в поисках работы.

По информации регионального штаба, на 15 августа на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 143 639 человек, из них выявлено 3 098 случаев заражения (2 455 человек выздоровели), умерли 58, остаются под медицинским наблюдением 301 человек.