Калининградский программист перевел мошенникам 800 тысяч рублей

Еще один калининградец стал жертвой аферистов. На этот раз мошенники ввели в заблуждение 34-летнего программиста. Представившись сотрудниками банка, в ходе диалога они убедили мужчину пройти к банкомату и перевести денежные средства на указанные банковские карты. Потерпевший выполнил указания аферистов. Общий ущерб составил 800 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел Калининградской области на регулярной основе проводят разъяснительную работу, направленную на информирование граждан о случаях мошенничеств и мерах предосторожности, которые помогут избежать обмана. Тем не менее, калининградцы продолжают доверять лжесотрудникам банков, позвонившим по телефону, выполняют их указания и тем самым лишаются своих сбережений.