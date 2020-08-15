В Калининграде сотрудники ГИБДД помогли быстро доставить роженицу в роддом

По дороге в роддом Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде сотрудники ГИБДД помогли доставить роженицу в родильный дом без пробок. Сообщение об этом с благодарностями в их адрес появилось на стене сообщества автомобилистов Калининградской области.

- Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ГИБДД, - пишет один из молодых родителей. - 14 августа у нас произошло замечательное событие. Все случилось совсем неожиданно и совсем далеко от родильного дома. На мою просьбу оперативно отреагировали сотрудники полиции и сопроводили до роддома.

Автор сообщения написал, что одного из сотрудников зовут Евгений Петренко.