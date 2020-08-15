Умерла жена бывшего мэра Калининграда Нелли Савенко

В Калининграде скончалась жена экс-мэра Калининграда Юрия Савенко Нелли Савенко. Об этом сообщила на своей странице в фейсбуке бывший руководитель пресс-службы мэра Лидия Пименова.

- Беда не приходит одна. Вчера вечером умерла Нелли Савенко, - написала Пименова.

Подписчики Пименовой рассказали в комментариях, что Юрий Савенко был знаком со своей женой еще со школы. Их называли «красавица и хулиган».

- Юра и Нелли встретились еще дошколятами, - уточнила Пименова. - Ходили в одну группу детского сада, когда жили в Балтрайоне. Позже их родители друг друга вспомнили. Я даже фото видела традиционное детсадовское, групповое, новогоднее. Вообще много совпадений в судьбе этой семьи. И как в предопределение не верить…

Напомним, Юрий Савенко скончался в Москве 31 июля этого года в возрасте 59 лет.