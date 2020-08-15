В Чкаловске сняли на видео торнадо

Торнадо под Чкаловском Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В субботу 15 августа под Калининградом было замечено торнадо. Сразу несколько пользователей опубликовали видео с ним в сообществе автомобилистов Калининградской области.

- Инопланетяне начали высасывать Землю. Нужно что-то делать! – написал в панике один из комментаторов.

- Давай, 2020-й, отжигай по полной! – написал следующий.

- Е-мое. Дожили. Торнадо над... Чкаловском! – отметился третий.

Необычное природное явление, поднявшее столб песка (его также назвали "погодным оружием Трампа"), было замечено в районе полудня.