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В Чкаловске сняли на видео торнадо

Комментаторы также предположили, что под Калининградом началась высадка инопланетян
Иван МарковИванМарков
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Торнадо под Чкаловском

Торнадо под Чкаловском

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В субботу 15 августа под Калининградом было замечено торнадо. Сразу несколько пользователей опубликовали видео с ним в сообществе автомобилистов Калининградской области.

- Инопланетяне начали высасывать Землю. Нужно что-то делать! – написал в панике один из комментаторов.

- Давай, 2020-й, отжигай по полной! – написал следующий.

- Е-мое. Дожили. Торнадо над... Чкаловском! – отметился третий.

Необычное природное явление, поднявшее столб песка (его также назвали "погодным оружием Трампа"), было замечено в районе полудня.

ЧП