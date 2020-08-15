Перед поворотом на Холмогоровку столкнулись три автомобиля, скопилась огромная пробка

ДТП перед Холмогоровкой Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В субботу днем стандартная приморская пробка увеличилась на несколько километров из-за тройного ДТП перед поворотом у Холмогоровки. О выстроившейся до Чкаловска очереди подписчики сообщества автомобилистов Калининградской области сообщили в районе четвертого часа дня.

- Что случилось а районе между Чкаловском и Холмогоровкой? После поворота на Чкаловск все стоит колом в сторону моря, - написал один из очевидцев пробки.

Вскоре свидетели аварии скинули в комментарии фото ДТП. На нем три столкнувшихся легковушки перекрыли всю полосу на спуске с путепровода.