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Перед поворотом на Холмогоровку столкнулись три автомобиля, скопилась огромная пробка

По словам очевидцев, очередь из машин выстроилась до Чкаловска
Иван МарковИванМарков
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ДТП перед Холмогоровкой

ДТП перед Холмогоровкой

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В субботу днем стандартная приморская пробка увеличилась на несколько километров из-за тройного ДТП перед поворотом у Холмогоровки. О выстроившейся до Чкаловска очереди подписчики сообщества автомобилистов Калининградской области сообщили в районе четвертого часа дня.

- Что случилось а районе между Чкаловском и Холмогоровкой? После поворота на Чкаловск все стоит колом в сторону моря, - написал один из очевидцев пробки.

Вскоре свидетели аварии скинули в комментарии фото ДТП. На нем три столкнувшихся легковушки перекрыли всю полосу на спуске с путепровода.

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