Число заболевших коронавирусом в Калининградской области превысило 3100 человек

. Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 23 новых случаев заражения COVID-19, на три случая больше, чем вчера. Таким образом, нарастающим итогом в регионе зарегистрирован 3121 заболевший (инфицированный) коронавирусной инфекцией.

В целом по России, как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки выявлено 4969 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 284 случая (25,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 922 853 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 68 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 15 685 человек.