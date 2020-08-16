Несмотря на запрет, в лесах Балтийска полно отдыхающих

. Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

В пятницу администрация Балтийского городского округа выпустила постановление, которым ограничило въезд отдыхающих в леса на территории муниципалитета. Решение было связано с ЧП в палаточном лагере в поселке Павлово, где на старых боеприпасах подорвались двое детей. Чиновники завили, что на выходных дороги в леса будут перекрыты, соблюдение режима будет проверяться патрулями.

Однако, как пишут жители Балтийска в социальных сетях, ничего подобного не наблюдается. На пляже в Павлово в субботу было по-прежнему людно (и грязно), в самом Балтийске в лесах полно палаточных лагерей. Огромное количество пьяных.

Жители Балтийска сетуют, что в городе, где хватает саперов (все-таки главная база Балтфлота) до сих пор не прочистили леса вдоль морского побережья. И предлагают "дикий" лесной туризм заменить организацией официальных кемпингов. Эти разговоры, кстати, ведутся много лет, но власти Балтийска в этом направлении не продвинулись ни на метр.