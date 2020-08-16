В Калининграде от коронавируса умер 59-летний мужчина

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области был зафиксирован новый летальный случай от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в оперативном штабе, скончался 59-летний мужчина.

- У мужчины была тяжелая форма двухсторонней полисегментарной пневмонии на фоне сахарного диабета, - пояснили в оперштабе.

Общее число смертельных случаев от COVID-19 в нашем регионе достигло 59.

Напомним, за последние сутки в Калининградской области подтверждено 23 случая коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 3121 заболевший.