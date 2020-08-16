В оперштабе раскрыли подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 23 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в оперативном штабе, у десяти человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у девяти диагностирована пневмония (в том числе у двоих пациентов в тяжелой форме). У четверых калининградцев COVID-19 выявлен активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, а также при профилактическом обследовании.

Отмечается, что среди заболевших:

- восемь пенсионеров,

- трое неработающих,

- швея, бухгалтер, ревизор, шиномонтажник, продавец интернет-магазина, архитектор,

- трое сотрудников промышленных предприятий

- сотрудница детского сада № 23 Зеленоградска (инфекция выявлена активно в условиях изоляции по ранее заболевшему),

- женщина, прибывшая для трудоустройства из Казахстана,

- туристка.

На 16 августа на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 144 752 человека, из них выявлен 3121 случай заражения (2455 человек выздоровели), умерли 59, остаются под медицинским наблюдением 309 человек.