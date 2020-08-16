Калининградцев попытались накормить пиццей с дохлой мухой

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Калининградка пожаловалась в соцсетях на работу одной из пиццерий в центре города. Как сообщается в группе "Янтарный ДЛБ" в социальной сети "ВКонтакте",

"Мой ребенок с подругой заказал пиццу, и ее принесли, судя по всему, размороженную и разогретую и к тому же с дохлой мухой", - написала женщина, проиллюстрировав пост фотографией пиццы.

После того, как женщина позвонила с жалобой в заведение общепита, пиццу забрали и привезли новую - уже без мухи.

Впрочем, героиня истории, похоже не сильно расстроена происшествием, - пиццерия предоставила ей скидку в 20%. И жаловаться в Роспотребнадзор дама, по всей вероятности, не собирается.

А в соцсетях этот маневр пиццерии уже так и прозвали "скидка на муху".