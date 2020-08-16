Антон Алиханов поднялся на маяк 1908 года постройки

. Фото: Эдуард Молчанов

Накануне губернатор Антон Алиханов посетил старый немецкий маяк в поселке Заливино Полесского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, не так давно ФБУ «Администрация «Волго-Балт» передало маяк Музею Мирового океана для последующей реставрации маяка как культурного и туристического объекта. Внутри башни маяка отлично сохранились каменные ступени винтовой лестницы, ведущие на самый верх исторического сооружения. Там существует смотровая площадка для наблюдения за судами, проходящими в зоне действия маяка. Музей Мирового океана планирует сделать маяк объектом туристического притяжения.

По словам губернатора, региональное правительство окажет содействие в этой работе.

- Мы коллегам из Музея Мирового океана будем обязательно помогать. Договорились с одним из благотворительных фондов, что они с музеем подпишут соглашение и объявят краудфандинговый проект. Сейчас идет обсуждение деталей, – сказал Антон Алиханов. – Есть нюансы с прилегающим домом, который когда-то был домом маячника, но в 90-е годы оказался в частных руках – будем помогать разбираться в этом вопросе. Но, очевидно, что это объект культурного наследия.

Добавим, что маяк был построен в 1908 году.