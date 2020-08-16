Калининградцев ждет очень жаркая неделя

Березы на Балтийской косе. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Грядущая неделя станет в Калининградской области одной из самых жарких в этом году.

По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в Калининграде в понедельник, 17 августа, прогреется до + 29 градусов по шкале Цельсия. В остальные жара если спадет, то совсем немного. Судите сами:

вторник, 18 августа + 26 градусов,

среда, 19 августа + 27 градусов,

четверг, 20 августа + 25 градусов,

пятница, 21 августа + 27 градусов,

суббота, 22 августа + 28 градусов.

Ветер в течение недели будет слабый - от 2 до 4 метров в секунду. Вероятность осадков минимальная.

Вслед за ростом температуры воздуха поднимается и температура воды в море. По данным сервиса "Яндекс. Погода", в течение недели в Светлогорске и Янтарном вода в море прогреется до 20 градусов, в Зеленоградске и Балтийске до 21.