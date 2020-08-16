Калининградская "Балтика" обыграла "Шинник" и возглавила таблицу чемпионата России

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В воскресенье, 16 августа, прошли матчи 4-го тура первенства России по футболу среди команд ФНЛ.

Калининградская "Балтика", набравшая неплохой ход в начале турнира, не подкачала и на этот раз. Со счетом 2:0 был повержен ярославский "Шинник".

На 7-й минуте счет открыл нападающий калининградской команды Аллеф, а точку в матче поставил полузащитник Ильнур Альшин. Матч проходил на стадион "Калининград".

После этой победы "Балтика" взлетела на вершину турнирной таблицы. У нашей команды 10 очков с идеальной разницей забитых и пропущенный мячей - 5-0.

Следующую игру наши ребята проведут 22 августа в гостях с московским "Торпедо".