Матч «Балтика» - «Шинник» в Калининграде стал вторым по посещаемости в 4 туре ФНЛ

. Фото: fc-baltika.ru

Портал ТурСтат представил рейтинг городов команд Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) по итогам 4-го тура, прошедшего 16 августа.

В первую тройку по числу зрителей на стадионах в прошедшем туре ФНЛ вошли матчи в Нижнем Новгороде, Калининграде и Домодедове.

Матч клубов «Нижний Новгород» и «Нефтехимик», завершившийся со счётом 0:1, на стадионе увидели 3 тысячи 766 зрителей.

Игру в Калининграде, в которой «Балтика» обыграла «Шинник» со счётом 2:0, посетили 3 тысячи 496 человек.

Матч в Домодедове между клубами «Велес» и «Факел» - 1456 человек.

По данным ТурСтат, более одного миллиона зрителей посетили матчи ФНЛ в прошлом сезоне.