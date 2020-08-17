Калининградец устроил погром в продуктовом магазине

Правоохранители задержали нарушителя порядка и передали сотрудникам полиции.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
В одном из магазинов, расположенных на улице Емельянова, посетитель принялся оскорблять персонал и мирных покупателей. Требование покинуть помещение мужчина не выполнил. Работники супермаркеты нажали кнопку тревожной сигнализации.
Информацию от дежурного о ЧП получил наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования.
Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, к моменту прибытия наряда росгвардейцев, хулиган начал сбрасывать товар с полок магазина, пытаясь нанести материальный ущерб торговому заведению.
Правоохранители задержали нарушителя порядка и передали сотрудникам полиции.