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Калининградец устроил погром в продуктовом магазине

Хулигана задержали сотрудники Росгвардии
Александр КатерушаАлександр КатерушаАлександрКатеруша
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Правоохранители задержали нарушителя порядка и передали сотрудникам полиции.

Правоохранители задержали нарушителя порядка и передали сотрудникам полиции.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В одном из магазинов, расположенных на улице Емельянова, посетитель принялся оскорблять персонал и мирных покупателей. Требование покинуть помещение мужчина не выполнил. Работники супермаркеты нажали кнопку тревожной сигнализации.

Информацию от дежурного о ЧП получил наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, к моменту прибытия наряда росгвардейцев, хулиган начал сбрасывать товар с полок магазина, пытаясь нанести материальный ущерб торговому заведению.

Правоохранители задержали нарушителя порядка и передали сотрудникам полиции.

ЧП