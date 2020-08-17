В Зеленоградск и Светлогорск пустили дополнительные электрички

Калининградцев и туристов манит море.
Фото: Александр КАТЕРУША
В понедельник и вторник, 17 и 18 августа, на Зеленоградском и Светлогорском направлениях назначены дополнительные вечерние поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Время отправления:
- из Калининграда в Зеленоградск в 20:56, из Зеленоградска в Калининград в 21:55;
- из Калининграда в Светлогорск в 20:30, из Светлогорска в Калининград 21:45.
Дополнительные поезда пустят в связи с благоприятным прогнозом погоды и ожидаемым увеличением пассажиропотока.
Подробное расписание изучайте здесь.