В Зеленоградск и Светлогорск пустили дополнительные электрички

Калининградцев и туристов манит море. Фото: Александр КАТЕРУША

В понедельник и вторник, 17 и 18 августа, на Зеленоградском и Светлогорском направлениях назначены дополнительные вечерние поезда. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Время отправления:

- из Калининграда в Зеленоградск в 20:56, из Зеленоградска в Калининград в 21:55;

- из Калининграда в Светлогорск в 20:30, из Светлогорска в Калининград 21:45.

Дополнительные поезда пустят в связи с благоприятным прогнозом погоды и ожидаемым увеличением пассажиропотока.

Подробное расписание изучайте здесь.