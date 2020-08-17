В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 17 августа, в течение дня не будет электричества в домах на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Красносельская 16 (котельная), 18, 20, 21б, 24 (д/с №2), 26, пр-т Победы 82 (котельная), 84, Ленинский пр-т 87-91, ул. Емельянова 66-88, 80 (котельная).

Холодное водоснабжение приостановлено:

с 09.00 до 17.00 –

ул. Стрелецкая 1-13, 8, 10,

с 10.00 до 15.00 –

ул. Ю. Гагарина 2а к.2, 2а к.3,

ул. Красная 123-125,

ул. Красная 127-131,

ул. Менделеева 2 (КНС11),

ул. Эпроновская 20,

ул. И. Земнухова 8 (КНС10),

с 09.30 до 17.00 –

ул. Жуковского2-4а, 5-15, 8-24, 19,

ул. Мишина 25-47, 34-48,

ул. Тихоненко 32,

ул. Цирковая 22, 24,

с 10.00 до 16.00 –

ул. Акварельная (вся улица),

ул. Багряная (вся улица),

ул. Бирюзовая (вся улица),

ул. Васильковая (вся улица),

ул. Величавая (вся улица),

ул. Вербная (вся улица),

ул. Вересковая (вся улица),

ул. Декоративная (вся улица),

ул. Радужная (вся улица),

ул. Мозаичная (вся улица),

ул. Моховая (вся улица),

ул. Емельянова 228-230, 242.