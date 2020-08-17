Калининград занял 57-е место в рейтинге регионов по доступности бензина

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Калининградская область заняла 57-е место в рейтинге российских регионов по доступности жилья. Исследование провело «РИА Новости».

Рейтинг построен на основе ранжирования субъектов РФ по объему горючего АИ-92, который может приобрести житель на среднюю в регионе зарплату. Этот объем определяется путем деления среднемесячной зарплаты за вычетом НДФЛ за период с июня 2019 года по май 2020-го на местную цену бензина по состоянию на 27 июля 2020 года.

По данным исследования, на свою зарплату калининградец может приобрести 672 литра бензина АИ-92. Также отмечается, что цена бензина с начала года в области выросла на 2,2 процента.

Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва — столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место — 1727 литров по цене 56 рублей за литр.

Еще в 14 субъектах на среднюю заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров 92-го