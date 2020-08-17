Два студента, сотрудник таможни и трое правоохранителей: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области выявлено 26 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших три пенсионера, девять сотрудников промышленных предприятий, два менеджера, два оператора и два студента, в том числе один прибывший в гости к родственникам. Также коронавирус выявили у сотрудника таможни, троих сотрудников правоохранительных органов, сотрудника детсада №121 Калининграда и троих безработных.

Всего по состоянию на понедельник, 17 августа, в области подтверждено 3 147 случаев заражения.