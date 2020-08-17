Стали известны обстоятельства ДТП с тремя машинами под Багратионовском

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В региональном управлении МВД сообщили подробности тройного ДТП в Багратионовском районе.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства, авария произошла на автодороге «Калининград-Мамоново». 34-летний водитель «Рено» из-за несоблюдения дистанции врезался в «Ладу», после чего автомобиль опрокинулся. «Ладу» в свою очередь отбросило на припаркованную около обочину «Ауди», отечественный автомобиль также опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил травмы.