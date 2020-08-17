В Калининграде волонтеры не смогли спасти аиста, которого ударило током

Аиста, увы, не смогли спасти. Фото: Биосфера Балтики

В Калининграде зоозащитники из организации «Биосфера Балтики» приняли участие в спасении аиста, который получил электротравму. Об этом сообщается в группе организации в «ВКонтакте».

«Входное от электрической дуги было в районе груди. Выходное – на шее. Ткани были сожжены, в ранах кишели опарыши. Рану очень долго чистили, уже всё обработали, но когда пришло время обрабатывать входное и птицу перевернули, она моментально умерла», - говорится в сообщении.

Предположительно, электрическая дуга прошла через легкие аиста – при такой травме шансов выжить у птицы почти не было.

Между тем, у организации «Биосфера Балтики» накопился большой долг за ветеринарные услуги. Неравнодушные горожане могут помочь волонтерам финансово.