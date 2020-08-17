Температура моря на Куршской косе бьет рекорды

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Калининградцев ждет необычайно жаркая рабочая неделя. В понедельник температура воздуха прогреется до 29 градусов по шкале Цельсия. В остальные дни будет чуть прохладнее, но все равно жарко.

И в Балтийском море вода в эти дни прогрелась до высоких отметок. В Балтийске и Зеленоградске она уже достигает показателя в 21 градус, в Светлогорске и Янтарном море прогрелось до 20 градусов.

Но самые высокие значения зафиксированы у побережья Куршской косы. Как сообщил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, у косы море в течение недели прогреется до 23 градусов, что бывает довольно редко.

- Теплая погода наблюдается на самом западе России, в Калининградской области. В течение недели там будет до 28 градусов. Это связано с антициклональной погодой. Там температура воды на Балтийской побережье - в районе Калининграда, Куршской косы, - в районе 22-23 градусов. Это для Балтики замечательная погода, крайне редкое явление, - сказал Вильфанд.