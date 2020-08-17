Калининградец не сообщил о приятеле, воевавшем на стороне боевиков в Сирии, и попал под уголовное дело

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На жителя Калининграда завели уголовное дело по статье «Несообщение о преступлении». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По версии следствия, горожанин знал, что его знакомый принимал участие в боевых действия на территории Сирии в составе запрещенной в РФ террористической организации. Мужчина должен был сообщить об этом в правоохранительные органы, но не сделал это.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до одного года, отметили в пресс-службе УФСБ.