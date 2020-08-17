На выходных в Калининградской области задержали 36 пьяных водителей

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С 14 по 16 августа в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 36 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении МВД.

Двое водителей попались на повторном пьяном вождении, теперь им грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.

В Госавтоинспекции напоминают, что сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии можно по телефону 8(4012) 552-811.