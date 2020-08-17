Калининградец убил приятеля несколькими ударами кулаками по лицу

Советский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Славского района. Мужчина обвиняется в убийстве.

В конце июля славчанин с приятелями распивали спиртное в одном из поселков. По ходу обильных возлияний между нашим антигероем и его 51-летним собутыльником вспыхнула ссора, быстро переросшая в драку. Получив множество ударов в лицо, последний признал поражение. А так как после избиения чувствовал себя откровенно неважно, сам позвонил в «Скорую». Прибывшие медики убедились, что дело и в самом деле плохо – пациента госпитализировали. Однако менее чем через две недели он все-таки скончался в больнице, несмотря на оказываемую квалифицированную врачебную помощь.

Задержанный убийца вину признавать отказался. Славским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.