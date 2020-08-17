В Калининграде на стройке разбился 16-летний парень

На стройплощадке по улице Артиллерийской в Калининграде 16-летний рабочий, трудившийся на высоте около 6 метров, сорвался и упал на землю. Полученные травмы оказались смертельными – парень (по неофициальным данным, он родом из Черняховска) скончался, несмотря на усилия прибывших врачей. После чего Следственный отделом по Ленинградскому району регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть человека.

- По версии следствия, ответственным за обеспечение требований охраны труда и техники безопасности не был проведен должный инструктаж с работником по обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, - прокомментировали в правоохранительном ведомстве. - В настоящее время допрашиваются свидетели, изымается необходимая техническая и иная документация, назначен ряд судебных экспертиз, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося. Кроме того, в ходе следствия будут выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.