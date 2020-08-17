В Калининграде за 20 млн рублей обустроят 27 пешеходных переходов

. Фото: Александр Подгорчук

Власти Калининграда выделили 19,9 млн рублей на обустройство 27-им пешеходных переходов. Соответствующее сообщение о проведении аукциона по выбору подрядчика опубликовано на официальном сайте госзакупок.

Аукцион пройдет 28 августа, все работы должны быть проведены в течение 60 дней с момента подписания контракта. На переходах появится новое освещение, разметка и дорожные знаки.

Список пешеходных переходов:

в районе пр-т Ленинский - ул. Черняховского;

в районе ул. Грига - ул. Фрунзе;

в районе ул. Гагарина - ул. Мароярославская;

в районе Московский пр-т, 83;

в районе Советский проспект - остановка ТЦ Гранд;

в районе ул. Ст. Дадаева - ул. Партизана Железняка;

в районе ул. Чернышевского - ул. Каштановая аллея;

в районе ул. Черниговская д/с;

в районе примыкания ул. Кутузова - ул. Огарева;

в районе ул. Дзержинского, 103;

в районе пр-т Победы, 223;

в районе пл. Победы - ул. Гаражная;

в районе ул. Ген.лейт. Озерова - ул. Уральская;

в районе пр-т Советский - ул. Чекистов;

в районе пр-т Советский, 204;

в районе пр-т Победы - ул. Красносельская;

в районе ул. Нарвская, 10;

в районе ул. Дзержинского, д. 125;

в районе примыкания ул. А.Невского - ул. Сержанская;

в районе ул. Емельянова, 279;

в районе примыкания ул. Муромская - ул. Муромский проезд;

в районе примыкания пр-т Мира - ул. Каменная;

в районе примыкания пр-т Мира - ул. Красносельская;

в районе ул. Емельянова, 223;

в районе пр-т Мира - ул. Каштановая аллея;

в районе пр-т Мира - ул. Менделеева;

в районе Московский проспект - ул. Октябрьская;

в районе ул. Горького - ул. Панина;

в районе ул. Пролетарская - ул. Сергеева.