В ходе поножовщины на пляже под Зеленоградском пострадали два человека

. Фото: Александр Подгорчук

В Зеленоградске семейный отдых на пляже закончился поножовщиной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение из больницы, что к ним доставили двоих отдыхающих с ножевыми ранениями. Медики диагностировали у 39-летнего мужчины проникающее ножевое ранение в живот, а у 22-летней женщины ранение грудной клетки.

В ходе проверки полицейские выяснили, что инцидент произошел на пляже в поселке Куликово, где отдыхали жители Нестеровского района.

«39-летний злоумышленник приревновал сестру к своему приятелю и в ходе ссоры ударил его ножом. В ходе конфликта он также нанес несколько резаных ран своей родственнице», - отметили в полиции.

Разбушевавшегося мужчину успокоили отдыхающие, они же и вызвали скорую помощь пострадавшим. Прибывшие сотрудники полиции застали подозреваемого на месте преступления, где он продолжал загорать.

Мужчину доставили в отдел, где дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ближайшие десять лет он будет загорать в местах лишения свободы.